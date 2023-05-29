Сеул, 29 мая, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Южная Корея считает планы КНДР по запуску спутника нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в опубликованном 29 мая заявлении южнокорейского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По мнению Сеула, запуск северокорейского спутника станет «серьёзным нарушением резолюции» Совбеза ООН, которая запрещает все запуски с использованием технологий баллистических ракет.

Также МИД Южной Кореи назвал запуск спутника КНДР провокацией и призвал Пхеньян отказаться от таких планов.

«Если Северная Корея всё же осуществит запуск, ей придётся смириться с ценой и страданиями, которые за этим последуют», — уточняется в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что власти Японии призвали правительство Северной Кореи не запускать разведывательный спутник. По мнению Токио, этот запуск нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН.

Ранее, 29 мая, береговая охрана Японии сообщила, что Пхеньян до 11 июня намерен запустить первый в истории северокорейский разведывательный спутник, о чём она получила уведомление от властей КНДР.