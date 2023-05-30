Ливерпуль, Великобритания, 30 мая, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Шведская победительница конкурса «Евровидение» 2023 года Лорин отказалась оставлять автограф на украинском флаге. Об этом стало известно 30 мая.

Кадр из видео с канала: My Favorite Eurovision 2023 Moments Певица Loreen

Участники от Украины, группа TVORCHI, попросили всех исполнителей, выступивших на «Евровидении», расписаться на национальном флаге, чтобы потом выставить его на благотворительном аукционе в поддержку Киева. Лорин оказалась единственной, кто не согласился.

Менеджер украинцев Юлия Могилюк заявила, что шведская певица в целом держалась в стороне от всех. Европейские зрители, по её словам, также не очень горячо относились к группе из Украины. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Как ранее сообщало ИА Регнум, победа в 2023 году стала второй победой на «Евровидении» для Лорин (Лорине Зинеб Нора Талхауи), уже завоевавшей титул в 2012 году. На последнем конкурсе Швеция получила в общей сложности 583 балла от зрителей и жюри. На втором месте оказался финн Кяарийя (526 баллов), а на третьем израильская певица Ноа Кирель, которой удалось набрать 362 балла. Украинцы из TVORCHI заняли шестое место.