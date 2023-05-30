Победительница «Евровидения» отказалась расписаться на украинском флаге
Победительница «Евровидения» Лорин отказалась оставлять автограф на украинском флаге
Ливерпуль, Великобритания, 30 мая, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Шведская победительница конкурса «Евровидение» 2023 года Лорин отказалась оставлять автограф на украинском флаге. Об этом стало известно 30 мая.
Участники от Украины, группа TVORCHI, попросили всех исполнителей, выступивших на «Евровидении», расписаться на национальном флаге, чтобы потом выставить его на благотворительном аукционе в поддержку Киева. Лорин оказалась единственной, кто не согласился.
Менеджер украинцев Юлия Могилюк заявила, что шведская певица в целом держалась в стороне от всех. Европейские зрители, по её словам, также не очень горячо относились к группе из Украины. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
Как ранее сообщало ИА Регнум, победа в 2023 году стала второй победой на «Евровидении» для Лорин (Лорине Зинеб Нора Талхауи), уже завоевавшей титул в 2012 году. На последнем конкурсе Швеция получила в общей сложности 583 балла от зрителей и жюри. На втором месте оказался финн Кяарийя (526 баллов), а на третьем израильская певица Ноа Кирель, которой удалось набрать 362 балла. Украинцы из TVORCHI заняли шестое место.