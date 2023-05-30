Москва, 30 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Ушёл из жизни заслуженный работник культуры России, бывший директор Театра им. Ермоловой Марк Гурвич. О его смерти 29 мая сообщили на сайте театра.

Илья Питалев/РИА Новости Марк Гурвич

«Марк Абрамович горел своим делом, отдавал театру много времени, сил, вкладывал в него душу и всегда оставался человеком», — говорится в сообщении.

Коллектив театра имени Ермоловой выразил соболезнования близким, родным и друзьям Марка Гурвича.

Причина смерти бывшего директора театра не называлась.

Прощание с Гурвичем состоится 1 июня в 12:00 в зрительском фойе театра.

Гурвич окончил ГИТИС в 1981 году, после чего работал в Московском театре миниатюр. В 1985 пришёл в театр Ермоловой на должность замдиректора, а позже занял пост директора театра. С 2012 года Марк Абрамович занимал должность заместителя директора Театра сатиры.

Марк Абрамович также являлся председателем совета директоров театров Департамента культуры города Москвы, членом редколлегии журнала «Справочник руководителя учреждения культуры». Он преподавал в РУТИ (ГИТИС) и Школе-студии МХАТ. Кавалер ордена Почета и ордена Дружбы.