Херсон, 30 мая, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) создала в двух районных отделах полиции Херсона пыточные камеры для насилия над людьми, которые сотрудничали с российскими властями, сообщил журналистам представитель силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По его словам, речь идет о пытках, которые проводятся в Днепровском и Комсомольском РОВД. Собеседник рассказал о гибели местного коммерсанта Владимира Малины, которого схватили и доставили в одно из этих учреждений.

«Содержался в пыточной камере Днепровского РОВД, зверски избит, на следующий день умер в камере. С целью скрытия факта его гибели на протяжении трех дней двух задержанных вместе с ним работников гуманитарного центра РФ Романа Гаврилюка и Игоря Гурова истязали и принудили написать объяснение, что Владимир Малина был выпущен на свободу вместе с ними», — рассказал представитель силовых структур в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в ходе пыток погибли уже несколько человек, которых официально объявили пропавшими без вести. Собеседник агентства также заявил, что в другом РОВД — Комсомольском — СБУ привлекло иностранцев «с английской, польской и грузинской речью» к истязаниям задержанных.

Кроме того, силовики используют для пыток людей членов украинских националистических формирований.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля доброволец из ДНР Руслан, побывавший в украинском плену, заявил о жестоких пытках, которым его подвергали сотрудники СБУ. Мужчина рассказал, что избивали ногами и дубинками, пытали током, а также душили, пилили ногу ножовкой и хотели отрезать пальцы. Кроме того, пленному устраивали имитацию его расстрела.