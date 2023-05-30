Донецк, 30 мая, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Военнослужащие украинской армии выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу Донецку, столице ДНР. Об этом 30 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел со стороны украинских войск был зафиксирован в 06:10 мск. ВСУ вели огонь из РСЗО по направлению: населённый пункт Кураховка — Петровский район Донецка. Всего украинские военные выпустили по городу 20 ракет.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется. Петровский район Донецка находится в западной части города и является самым отдалённым районом. ОН регулярно попадает под обстрел ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало об обстреле украинскими войсками населённого пункта Юрьевка в ДНР ракетами Storm Shadow.