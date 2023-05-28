Донецк, 28 мая, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли населённый пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики ракетами Storm Shadow, сообщили 28 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 19:10 — населённый пункт Юрьевка (Мангушский район): выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow», — уточнили в СЦКК.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 мая 2023 года киевские боевики бомбили район «Азовстали» в Мариуполе. ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow.

По данным Минобороны, только за сутки 27 мая средства противовоздушной обороны РФ перехватили в зоне проведения специальной военной операции три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS. Уничтожены четыре беспилотника ВСУ — в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР.