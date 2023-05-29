Лондон, 29 мая, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» 29 мая разместил на странице в Twitter поздравление бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, а после критики со стороны украинских болельщиков удалил пост.

Алексей Майшев/РИА Новости Андрей Аршавин

«Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — говорилось в поздравлении, к которому был прикреплен ролик с четырьмя голами Аршавина во время игры «Арсенала» с «Ливерпулем».

Украинские пользователи стали оставлять в комментариях к посту гневные сообщения, возмущаясь поздравлениями российского спортсмена. Это сообщение удалили через несколько часов.

Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала видеоролик с лучшими голами представителей 103 стран, выступавших в лиге, но туда не включили ни одного футболиста из России. При этом в АПЛ в разные годы играли семь россиян.

Аршавин играл за «Арсенал» с февраля 2009 года по июнь 2013 года. В 2012 году лондонская команда отдала его в аренду петербургскому «Зениту» на время Евро-2012. После завершения карьеры в Великобритании футболист вернулся в «Зенит».

В декабре 2018 года Аршавин объявил, что завершил карьеру футболиста. В феврале 2019 года он получил тренерскую лицензию категории С. Спортсмен вернулся в «Зенит», а в августе 2020 года его назначили директором департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам, с января 2022 года он — заместитель гендиректора по спортивному развитию.