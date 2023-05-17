Москва, 29 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Трём администраторам Telegram-каналов вынесли обвинительный приговор по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа. Слушание прошло в Хамовническом суде Москвы 29 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

Суд назначил всем трём обвиняемым по восемь лет лишения свободы. Именно на таком сроке настаивал прокурор.

«Суд постановил признать Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и назначить каждому по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима», ― сообщило ТАСС из суда.

Кроме того, каждого вымогателя оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении владельцев Telegram-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко по уголовному делу о вымогательстве денежных средств у Тины Канделаки и её супруга.

По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими владельцами и администраторами Telegram-каналов «Проект Сканер» и «Riddle», объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных людей под угрозой распространения в интернете порочащих их сведений.

Фигуранты в указанных Telegram-каналах опубликовали статьи о директоре по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруге Тинатин Канделаки, в которых негативно освещались их личная жизнь и работа. После этого они стали требовать у Бровко через его помощника передать им денежные средства в размере 470 тыс. рублей за удаление информации, угрожая новыми публикациями.