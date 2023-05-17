Суд в Москве вынес приговор по делу о вымогательстве у Канделаки и её мужа
Администраторов Telegram-каналов осудили на восемь лет по делу о вымогательстве у Канделаки
Москва, 29 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Трём администраторам Telegram-каналов вынесли обвинительный приговор по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа. Слушание прошло в Хамовническом суде Москвы 29 мая.
Суд назначил всем трём обвиняемым по восемь лет лишения свободы. Именно на таком сроке настаивал прокурор.
«Суд постановил признать Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и назначить каждому по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима», ― сообщило ТАСС из суда.
Кроме того, каждого вымогателя оштрафовали на 500 тыс. рублей.
Как сообщало ИА Регнум, в начале марта Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении владельцев Telegram-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко по уголовному делу о вымогательстве денежных средств у Тины Канделаки и её супруга.
По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими владельцами и администраторами Telegram-каналов «Проект Сканер» и «Riddle», объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных людей под угрозой распространения в интернете порочащих их сведений.
Фигуранты в указанных Telegram-каналах опубликовали статьи о директоре по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруге Тинатин Канделаки, в которых негативно освещались их личная жизнь и работа. После этого они стали требовать у Бровко через его помощника передать им денежные средства в размере 470 тыс. рублей за удаление информации, угрожая новыми публикациями.