Архангельск, 28 мая, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В Архангельске сошёл со свай деревянный двухэтажный дом, аварийные службы эвакуировали жильцов. Об этом 28 мая сообщает региональная прокуратура.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

«Органами прокуратуры области организована проверка по факту схода со свай многоквартирного двухэтажного деревянного дома», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что будет дана оценка своевременности принятия администрацией Архангельска мер по расселению жильцов непригодного для проживания дома.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что властям необходимо расселять аварийное жильё, переселяя людей из трущоб. В феврале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что с начала реализации программных мероприятий по 1 января 2023 года жилищные условия улучшили 464,51 тыс. человек, расселено 7,82 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда.