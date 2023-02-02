Москва, 2 февраля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Расселение ветхого и аварийного жилья играет большую роль в достижении показателей нацпроекта «Жилье и городская среда»: вместо бараков и других порой небезопасных для жизни мест проживания, люди получают новые благоустроенные квартиры с чистовой отделкой. Из 7,82 млн кв. м аварийного жилья переселены уже 464,51 тыс. граждан России. Этот процесс в стране идет очень активно, а в некоторых регионах — с опережением планов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

«С начала реализации программных мероприятий по 1 января 2023 года жилищные условия в стране благодаря нацпроекту улучшили 464,51 тыс. человек, расселено 7,82 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. При этом, только в декабре прошлого года 40,04 тыс. граждан переехали в новое жилье из аварийного площадью порядка 635 тыс. кв. м», — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Напомним, что план на 2019–2023 года, установленный федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», составляет 8,14 млн кв. м и 462,2 тыс. человек.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в регионах России с 2019 года и помогает семьям улучшить жилищные условия. Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, выполнение программы позволит переселить более 536 тыс человек из аварийного жилья площадью 9,53 млн кв. м. Те регионы, которые завершают данную программу, переходят к реализации переселения из непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 1 января 2022 года.

Досрочно выполнить программу переселения из аварийного жилья в 2023 году намерена Тульская область. Для этого в течение года необходимо завершить строительство шести многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 21,5 тыс. кв. м. в Суворовском, Киреевском и Богородицком районах и городе Новомосковске. К примеру, в этом городе ключи от квартир в новостройках уже получили 68 семей, проживавших в аварийном жилищном фонде, признанном таковым до 1 января 2017 года. Участники программы переселения переезжают в два новых 4-этажных дома №39 и №41 по улице Рудничной. Ранее они проживали в аварийных зданиях, расположенных по улицам Маяковского, Мира, Пионеров и в микрорайоне Сокольники.

В квартирах выполнена чистовая отделка, также проведено благоустройство придомовой территории. Благодаря заселению этих новостроек в городе будет расселено аварийное жилье общей площадью 3,88 тыс. кв. м. С радостным событием новоселов поздравил глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин. По его словам, застройщик уже давно показал себя надежным, а это значит, что квартиры понравятся своим новым хозяевам, и проживание в них будет комфортным и приятным.

По информации Министерства строительства Тульской области, в 2022 году в Новомосковске ввели в эксплуатацию ещё шесть новых многоквартирных домов по улице Рудничной и Рязанскому шоссе, в которые из аварийного жилья переехали более 550 человек. Сейчас в городе ведется строительство еще двух домов по улице Рудничной, в которых будут предоставлены квартиры 156 переселенцам из аварийного жилья. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована в июне 2023 года. С заселением этих новостроек в Новомосковске будет досрочно завершено расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

«Задачи по своевременному вводу социальных объектов и расселению аварийного жилья остаются для нас основными. Держите их выполнение на контроле и обеспечьте взаимодействие с федеральным центром по подготовке нового этапа программы переселения», — подчеркнул глава региона Алексей Дюмин.

На досрочное завершение программы переселения вышли в Мордовии. В 2022 году в регионе было построено пять жилых домов, расселено 24 тысячи квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали более 1200 человек. В городском поселении Рузаевка 143 участника программы переселения переезжают из аварийного жилищного фонда благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В пятиэтажной новостройке, возведенной на улице Карла Маркса, расположены 70 квартир общей площадью 3,28 тыс. кв. м. Площадь семи расселяемых аварийных домов составляет 2,94 тыс. кв. м. Будущие жильцы уже оформили все необходимые документы и приступили к переезду.

По информации администрации муниципального образования, в доме выполнено утепление наружных стен, с последующей штукатуркой и покраской. В новостройке предусмотрено индивидуальное отопление, установлены двухконтурные газовые котлы на горячую воду и отопление.

«Новой квартире очень рады: площадь даже чуть больше, чем мы рассчитывали, отопление индивидуальное. Это просто замечательно! Также важно, что она на первом этаже, поскольку у меня дочь инвалид, ей сложно передвигаться. Теперь будем планировать дальнейшую жизнь в комфортных условиях. Для нас это настоящий подарок», — рассказала одна из новоселов Татьяна Аксенова.

На придомовой территории оборудованы детская и спортивная площадки. Дом построен в новом перспективном микрорайоне, расположенном на въезде в город. Здесь планируется дальнейшая застройка и благоустройство. Рядом расположена необходимая социальная инфраструктура: детский сад, магазины, школа, фитнес-клуб.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стройка

«Рузаевка регулярно участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья. В последние годы благодаря поддержке руководства региона и района мы взяли хорошие темпы. Уже введен в эксплуатацию второй многоквартирный дом, построенный по федеральной программе. На очереди сдача еще одного. Самое важное, что рузаевцы, которые раньше ютились в бараках и помещениях без удобств, теперь имеют возможность проживать в новых, уютных и благоустроенных квартирах», — подчеркнул глава администрации городского поселения Рузаевка Алексей Домнин.

Всего на территории городского поселения по этапу 2022–2023 годов программы переселения из 36 непригодных для проживания домов общей площадью 5,88 тыс. кв. м переедут более 280 человек.

Переселение из аварийных домов опережающими темпами демонстрирует Урал. Досрочно завершить расселение аварийного жилого фонда намерены в Челябинской области.

«За три года мы расселили свыше 7 тысяч человек, это почти 110 тыс. кв. метров», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку региона на предоставление дополнительных средств для переселения южноуральцев из аварийного жилья. В срок до 31 декабря 2023 года (ранее 1 сентября 2025 года) планируется расселить более 84 тыс. кв. метров. Тем самым более пяти тысяч человек улучшат свои жилищные условия на два года раньше, чем планировалось.

В городе Копейске накануне новогодних праздников переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты получили ключи от новых квартир в двух новостройках. В новом доме №10 по улице Короленко администрацией Копейского городского округа приобретено 127 квартир общей площадью 5,66 тыс. кв. м, а в доме №14, расположенном на той же улице — 110 жилых помещений общей площадью 5,91 тыс. кв. м.

В новостройки из непригодного для проживания жилищного фонда по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также программам, финансируемым из бюджета Челябинской области, переезжают 196 семей. Детям-сиротам была передана 41 квартира.

«Раньше мы жили в бараке на улице Испанской. В новой квартире большие и светлые комнаты, хорошая отделка, рядом садик и школа. Все нравится, все работает, в квартире тепло. После переезда закажем новую кухню, все обустроим. Конечно, большое спасибо администрации за такой подарок к праздникам, мы очень рады!» — поделилась впечатлениями одна из новоселов Наталья Назимова.

Новоселов поздравил глава города Андрей Фалейчик, который во время торжественной церемонии вручения ключей отметил, что расселение аварийного жилищного фонда, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда», в регионе планируется завершить до апреля 2023 года, после чего начнется формирование новой программы, в соответствии с которой планируется переселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Жилье и городская среда» призван содействовать развитию жилищного строительства и обеспечению семей доступным жильем. До 2024 года российскому строительному комплексу необходимо выйти на показатели в 90 млн квадратных метров вводимого жилья, что позволит ежегодно улучшать жилищные условия 4,2 млн семей.

Для достижения поставленных целей работа ведется по нескольким направлениям, ключевыми из которых являются увеличение объемов строительства, сокращение количества непригодного для проживания жилья, формирование комфортной городской среды и развитие доступного ипотечного кредитования.