Киев, 28 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Минувшая атака беспилотников на Киев стала самой массированной с начала боевых действий, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань-2»

Воздушная тревога в городе длилась пять часов. В украинской столице работали силы ПВО, в результате падения обломков есть разрушения в разных районах.

Попко отметил, что это была 14-я атака на населенный пункт с начала мая.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в воздушных силах ВС Украины заявили, что зафиксировали массированную атаку дронов.

Так, в ночь на 28 мая с разных направлений Украина была атаковала ударными дронами. Были зафиксированы пуски 54 дронов-камикадзе, что является рекордным количеством, уточнили в пресс-службе.

Беспилотники атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры ВСУ в центральных регионах страны, в том числе в Киеве.