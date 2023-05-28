В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами
В Киеве заявили, что ночью город подвергся самой массированной атаке дронами
Киев, 28 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Минувшая атака беспилотников на Киев стала самой массированной с начала боевых действий, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.
Воздушная тревога в городе длилась пять часов. В украинской столице работали силы ПВО, в результате падения обломков есть разрушения в разных районах.
Попко отметил, что это была 14-я атака на населенный пункт с начала мая.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в воздушных силах ВС Украины заявили, что зафиксировали массированную атаку дронов.
Так, в ночь на 28 мая с разных направлений Украина была атаковала ударными дронами. Были зафиксированы пуски 54 дронов-камикадзе, что является рекордным количеством, уточнили в пресс-службе.
Беспилотники атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры ВСУ в центральных регионах страны, в том числе в Киеве.