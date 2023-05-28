Киев, 28 мая, 2023, 08:16 — ИА Регнум. На Украине зафиксировали массированную атаку дронов. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба воздушных сил ВС страны.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань 2»

По её информации, в ночь на 28 мая с разных направлений Украина была атаковала ударными дронами. Были зафиксированы пуски 54 дронов-камикадзе, что является рекордным количеством, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что дроны атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах страны, в том числе в Киеве.

Как передавало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил о последствиях атаки российских беспилотников. Так, пожар на крыше склада в Голосеевском районе столицы, произошедший после попадания обломков дрона, локализован. По информации Кличко, возгорание было на площади 700 кв. метров. Разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 кв. метров.

В Печерском районе произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском — обломком беспилотника повреждён 3-й этаж семиэтажного здания.