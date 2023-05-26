Народный артист России Мартынов попал в реанимацию с отравлением
Главный герой фильма «А зори здесь тихие» Мартынов госпитализирован в Москве с отравлением
Москва, 26 мая, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Народный артист России и мастер дубляжа Андрей Мартынов 26 мая был доставлен в реанимацию в одну из клиник Москвы. Врачи диагностировали у 77-летнего актёра медикаментозное отравление. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».
Мартынов попал в больницу в экстренном порядке. Известно, что он по неизвестным причинам принял 40 таблеток феназепама. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
На счету артиста около 50 киноролей. Одни из главных — старшина Васков из советского фильма «А зори здесь тихие» и Кирьян Инютин в «Вечном зове». Роль Васкова была дебютом для молодого Мартынова, после которой «он проснулся знаменитым».
Андрей Мартынов был удостоен двух наград: премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.
Впоследствии он снимался в фильмах «Исчезновение», «Последний шанс», «Крепыш», «Факты минувшего дня», «Мы жили по соседству», «Секунда на подвиг» и других. В 90-х годах Мартынов занимался озвучиванием и дубляжом, после 2000 года снимался в эпизодах в сериалах.
Будущую жену он встретил в 1972 году на фестивале дружбы в Германии. Немка Франциска Тун была дочерью дипломата, училась в МГУ и работала на этом фестивале переводчицей.
В 1994 году Мартынов стал народным артистом России, а до этого получил массу престижных наград и премий за роли в различных проектах.
В кино актёр не снимается с 2010 года.