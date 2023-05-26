Москва, 26 мая, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Народный артист России и мастер дубляжа Андрей Мартынов 26 мая был доставлен в реанимацию в одну из клиник Москвы. Врачи диагностировали у 77-летнего актёра медикаментозное отравление. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».

Цитата из х/ф «А зори здесь тихие». Реж. Станислав Ростоцкий. 1972. СССР Старшина Васков и Женя Комелькова

Мартынов попал в больницу в экстренном порядке. Известно, что он по неизвестным причинам принял 40 таблеток феназепама. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

На счету артиста около 50 киноролей. Одни из главных — старшина Васков из советского фильма «А зори здесь тихие» и Кирьян Инютин в «Вечном зове». Роль Васкова была дебютом для молодого Мартынова, после которой «он проснулся знаменитым».

Андрей Мартынов был удостоен двух наград: премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.

Впоследствии он снимался в фильмах «Исчезновение», «Последний шанс», «Крепыш», «Факты минувшего дня», «Мы жили по соседству», «Секунда на подвиг» и других. В 90-х годах Мартынов занимался озвучиванием и дубляжом, после 2000 года снимался в эпизодах в сериалах.

Будущую жену он встретил в 1972 году на фестивале дружбы в Германии. Немка Франциска Тун была дочерью дипломата, училась в МГУ и работала на этом фестивале переводчицей.

В 1994 году Мартынов стал народным артистом России, а до этого получил массу престижных наград и премий за роли в различных проектах.

В кино актёр не снимается с 2010 года.