Люблин, Польша, 26 мая, 2023, 07:46 — ИА Регнум. В Люблине в Польше соцработники рассказали, что стали получать много сообщений о нарушениях в семьях беженцев с Украины. Они вынуждены заниматься украинскими семьями, их детьми. Об этом рассказали в эфире радиостанции TOK FM.

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По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в семьях беженцев процветает пьянство, дети зачастую остаются без надзора, их бьют, плохо кормят.

«У украинцев немного больше толерантности к алкоголю, в том числе и у женщин: некоторые из них не видят проблемы в том, чтобы прийти в бассейн с годовалым ребёнком, например, «имея в организме три промилле алкоголя», — пояснила специалист.

В силу этих и других причин детей из семей изымают, передают в приёмные семьи и интернаты. При этом женщины возмущаются и говорят, что дать пощёчину ребёнку — «ничего страшного».

Своё отношение и поведение украинки объясняют тем, что «а у нас, на Украине, так можно».

«Не знаю, правда ли это, но я не хочу в это верить», — сказала Рабчевская.

Женщин не останавливают даже уголовные дела, они продолжают пить и не следят за детьми.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе предложили вариант избавления от украинских беженцев. Брюссель озвучил идею дополнительных выплат как мотивации для их возвращения домой.

Венгерский мэр Ласло Дьюрич потребовал от украинских беженцев покинуть деревню Керепеш после того, как они начали домогаться до местных жительниц. По его данным, они ранее изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю девушек.