Вашингтон, 25 мая, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Запад совершил серьёзную ошибку, недооценив возможности России. Об этом 25 мая заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

По его словам, в западных странах искреннее верят, что и Вооружённые силы России и её экономика находятся в ужасном состоянии, но недавние события на поле боя показывают, что Запад совершает ошибку, недооценивая Москву.

«С прошлого марта нам уже целый год внушают, что у России со дня на день закончатся ракеты, что они так долго не протянут и так далее», — сказал Джонсон.

Он отметил, что последние три недели Россия проводит масштабные ракетно-бомбовые удары и успешно поражает цели по всей Украине, ПВО которой причем ничего не может с этим сделать.

Ранее издание Advance заявило, что Россия разрушила миф Украины о «крепости Артёмовска». По мнению авторов статьи, это может привести к восстанию ВСУ против президента Украины Владимира Зеленского.