Лондон, 25 мая, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей раскритиковали украинского футболиста Михаила Мудрика, выступающего за лондонский «Челси», за видео из спортзала.

Ardfern Матч «Челси»

Ранее Мудрик выложил ролик, на котором пожилой мужчина выполнял упражнения на тренажёре и у него спустились штаны. Футболист замазал эту часть изображения и сопроводил видео знаком вопроса.

В соцсетях 22-летнего игрока раскритиковали за унижение человека. В частности, популярный фитнес-тренер Джоуи Суолл предположил, что таким образом он привлекал внимание.

«Да что с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь за «Челси» в Английской премьер-лиге! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так?» — задал вопрос он.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Мудрика обвинили в расизме после того, как он 16 раз произнёс слово «нигер» во время любительского исполнения трека «Freestyle». Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении футболиста. Позже представитель Мудрика заявил, что спортсмен глубоко сожалеет.