Лондон, 25 мая, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей раскритиковали украинского футболиста Михаила Мудрика, выступающего за лондонский «Челси», за видео из спортзала.

Украинского футболиста «Челси» Мудрика раскритиковали за унижение человека на видео из спортзала
Ardfern
Матч «Челси»

Ранее Мудрик выложил ролик, на котором пожилой мужчина выполнял упражнения на тренажёре и у него спустились штаны. Футболист замазал эту часть изображения и сопроводил видео знаком вопроса.

В соцсетях 22-летнего игрока раскритиковали за унижение человека. В частности, популярный фитнес-тренер Джоуи Суолл предположил, что таким образом он привлекал внимание.

«Да что с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь за «Челси» в Английской премьер-лиге! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так?» — задал вопрос он.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Мудрика обвинили в расизме после того, как он 16 раз произнёс слово «нигер» во время любительского исполнения трека «Freestyle». Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении футболиста. Позже представитель Мудрика заявил, что спортсмен глубоко сожалеет.