Киев, 25 мая, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Украински СМИ сообщили, что ночью 25 мая в Киеве практически не стихали сигналы воздушной тревоги, которые сопровождались взрывами.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По информации Телевизионной службы новостей (ТСН), в украинской столице неоднократно были слышны взрывы.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине увеличилось число регионов, в которых в ночь на 25 мая сработала воздушная тревога. Сообщается о серии взрывов.

Сирены взвыли в Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях. Ранее тревога была объявлена в Киеве, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.