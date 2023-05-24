СМИ Украины сообщили о взрывах в Киеве
ТСН: в Киеве прогремели взрывы, всю ночь звучит воздушная тревога
Киев, 25 мая, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Украински СМИ сообщили, что ночью 25 мая в Киеве практически не стихали сигналы воздушной тревоги, которые сопровождались взрывами.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
По информации Телевизионной службы новостей (ТСН), в украинской столице неоднократно были слышны взрывы.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине увеличилось число регионов, в которых в ночь на 25 мая сработала воздушная тревога. Сообщается о серии взрывов.
Сирены взвыли в Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях. Ранее тревога была объявлена в Киеве, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.