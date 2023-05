Цюрих, Швейцария, 25 мая, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Швейцарская и американская певица Тина Тёрнер (при рождении Анна Мэй Буллок) умерла 24 мая в возрасте 83 лет. Музыкальное мировое сообщество, поклонники творчества королевы рок-н-ролла с болью отреагировали на печальное сообщение в соцсетях и СМИ.

(сс) Philip Spittle Тина Тёрнер

Отмечается, что певица несколько лет боролась с тяжелыми заболеваниями, перенесла пересадку почки. Скончалась дома в швейцарском Кюснахте недалеко от Цюриха.

Тина Тёрнер — обладательница восьми премий «Грэмми». Первый альбом выпустила в 1978 году. Всего вышло десять альбомов, 72 сингла.

В январе 1988 года певица попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией — более 188 тыс. человек в Рио-де Жанейро. Через два года её имя попало в Книгу рекордов второй раз.

Журнал Rolling Stone назвал её одной из величайших певиц современности.

В перечень наиболее известных композиций Тёрнер входят: «Proud Mary», «Let’s Stay Together», «Private Dancer», «What’s Love Got to Do with It», «The Best».

«Смерть Тины Тёрнер — потеря для всей музыкальной индустрии и мира», — сказала «Известиям» джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари.