Москва, 23 мая, 2023, 18:36 — ИА Регнум. До появления УССР никакой Украины не было. Такое замечание сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Зорькин принёс главе государства карту, составленную во Франции в XVII веке, где были обозначены земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой. Он отметил, что Украины на этой карте нет.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал российский лидер, рассматривая раритетную карту.

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