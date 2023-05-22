Стокгольм, 23 мая, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Посольство России в Стокгольме раскритиковало одного из шведских экспертов, который посоветовал Украине взять на вооружение против ВС РФ опыт короля Карла XII, который «одержал победу в сражении при Нарве, но вскоре проиграл войну».

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Российские дипломаты ответили на публикацию «Украина может поучиться у Карла XII» в газете Svenska Dagbladet автора — экономиста и полковника запаса Нильса Бильдта. Он написал, что киевской армии стоит применить«внезапный и смелый прорыв слабых оборонительных линий» — такова была тактика Карла XII в битве при Нарве в 1700 году, когда шведский король кинулся в атаку с 10-тысячным войском против якобы 90-тысячной русской армии.

«Автор пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году Карл XII потерпел сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи. Так что шведы в 1700 году одержали победу в отдельном сражении, но в итоге проиграли войну», — указали на историческую правду в посольстве России в Стокгольме.

Кроме того, в дипмиссии также иронично разбили аналогию, которую Бильдт провёл между Германией и Украиной, призывая не затягивать с контрнаступлением. По мнению дипломатов, автор не смог «на историческим примере объяснить, какая незавидная судьба ждёт всех тех, кто пытается замахнуться на Россию».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин по случаю 350-летия Петра Великого в разговоре с молодыми российскими предпринимателями упомянул битву при Нарве со шведами.

Российский лидер упомянул эти военные действия Петра I в контексте того, что император вёл войны, чтобы возвращать территории. Путин также отметил, что и сейчас Россия ведёт политику по возвращению своих территорий.