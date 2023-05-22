Берлин, 23 мая, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Россия способна продолжать спецоперацию на Украине длительное время, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Выступая в Федеральной академии политики безопасности, спикер также отметил, что украинский конфликт не отразился на авторитете России.

По словам главы разведки ФРГ, за две недели до начала конфликта в Германии уже фиксировали явления, которые невозможно интерпретировать иначе, как военная операция.

Как сообщало ИА Регнум, американский офицер в отставке Харлан Ульман считает, что украинское контрнаступление может обернуться разгромом так же, как операция немецких войск в Арденнах. Россия, по его мнению, имеет шанс нанести поражение ВСУ.