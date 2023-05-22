Вашингтон, 22 мая, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Украинское контрнаступление может обернуться разгромом так же, как операция немецких войск в Арденнах. Об этом в статье для The Hill написал один из авторов военной доктрины «Шок и трепет», американский офицер в отставке Харлан Ульман.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Автор материала напомнил, как в декабре 1944 года немецкая армия начала контратаку против англо-американских войск в Бельгии. После этого союзники были отброшены назад, но с изменением погодных условий армии США и Британии не позволили осуществить планы вермахта.

Ульман убеждён, что Россия имеет возможность нанести поражение Украине в контрнаступлении. При этом сторонники Киева, по мнению эксперта, надеются на повторение ВСУ успешной американской операции «Буря в пустыне», не учитывая совершенно иной уровень иракской армии в 1991 году.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению бывшего сенатора США Ричарда Блэка, власти Украины будут стремиться во что бы то ни стало провести контрнаступление с целью доказать западным странам, что боевая мощь ВСУ не исчерпана. Такой возможный подход Киева он считает неразумным.