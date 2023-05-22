Москва, 22 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию по железной дороге, которая сокращалась весь 2022 год, резко упала с начала текущего года. Об этом 22 мая сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные международного перевозчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

По оценкам руководителя транспортной компании Николая Ольшанского, ориентировочный уровень ставок на перевозку 40-футового контейнера из основных китайских портов до Москвы упал с уровня 12–13 тысяч долларов (стоимость в 2021 году) до 8–9 тысяч долларов (цена на конец 2022 — начало 2023 года).

По его словам, в мае текущего года тарифы ещё снизились и составляют примерно 6–6,5 тысячи долларов.

Как передавало ИА Регнум, перевозка методом перецепки стала разрешённой на трансграничном мосту через реку Амур. Новый метод внедрили для того, чтобы торговля между Россией и Китаем шла активнее, сообщили 9 ноября в пресс-службе компании ООО «Амур (Хэйлунцзян)».

В конце июля 2022 года в Китае дали добро на перевозку в Амурскую область по новому трансграничному мосту самоходной техники. Ранее российская сторона неоднократно просила предоставить такую возможность.