Стоимость перевозки контейнеров из КНР в Россию упала на треть
«Ъ»: стоимость перевозки контейнеров из КНР в Россию упала на треть
Москва, 22 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию по железной дороге, которая сокращалась весь 2022 год, резко упала с начала текущего года. Об этом 22 мая сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные международного перевозчика.
По оценкам руководителя транспортной компании Николая Ольшанского, ориентировочный уровень ставок на перевозку 40-футового контейнера из основных китайских портов до Москвы упал с уровня 12–13 тысяч долларов (стоимость в 2021 году) до 8–9 тысяч долларов (цена на конец 2022 — начало 2023 года).
По его словам, в мае текущего года тарифы ещё снизились и составляют примерно 6–6,5 тысячи долларов.
Как передавало ИА Регнум, перевозка методом перецепки стала разрешённой на трансграничном мосту через реку Амур. Новый метод внедрили для того, чтобы торговля между Россией и Китаем шла активнее, сообщили 9 ноября в пресс-службе компании ООО «Амур (Хэйлунцзян)».
В конце июля 2022 года в Китае дали добро на перевозку в Амурскую область по новому трансграничному мосту самоходной техники. Ранее российская сторона неоднократно просила предоставить такую возможность.