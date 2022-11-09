Благовещенск, 9 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Перевозка методом перецепки стала разрешённой на трансграничном мосту через реку Амур. Новый метод внедрили для того, чтобы торговля между Россией и Китаем шла активнее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе компании ООО «Амур (Хэйлунцзян)».

Amurobl.ru Возведение российской части трансграничного моста через Амур

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Перецепку будут осуществлять в пункте пропуска в Китае. Такой метод грузоперевозок поможет снизить риски распространения коронавирусной инфекции, также подчеркнули в компании.

«Сегодня правительством области ведется комплексная разноотраслевая работа для обеспечения стабильного функционирования мостового перехода, несмотря на коронавирусные ограничения на китайской стороне. Создаём благоприятные условия для экономики региона», — отметила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлана Попова.

Перевозки по мосту по-прежнему осуществляются в условиях ряда ограничений. В том числе, информацию о регистрации груза пограничная служба Китая должна получать за сутки до прибытия машины. Не рекомендуется менять водителей. Кроме того, перевозчики должны декларировать карту здоровья, им запрещается покидать автомобиль, а в течение всего пути машины сопровождают.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Китае дали добро на перевозку в Амурскую область по новому трансграничному мосту самоходной техники. Ранее российская сторона неоднократно просила предоставить такую возможность.