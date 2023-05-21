В центре Киева украинские военные избили и ограбили мужчину
В центре Киева трое украинских военных из президентского полка избили и ограбили мужчину
Киев, 22 мая, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Мужчину избили и ограбили украинские военнослужащие в центре Киева. Об этом 21 мая пишет украинское издание «Страна. ua».
Уточняется, что инцидент произошёл днём, около 14:00 мск, в Шевченковском районе Киева. Трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого вступили в конфликт с мужчиной, избили его и ограбили, применив при этом газовый баллончик.
Пострадавший написал заявление в полицию, нападавших удалось задержать. Отмечается, что за последнее время отмечается возрастание числа нападений военнослужащих украинской армии на граждан.
Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные массово занимались мародерством в Артёмовске (ДНР) и вывозили награбленное из всех концов города.
По словам жителей города, ВСУ производили удары по строениям, чтобы выбить двери, а спустя несколько часов входили в дома для грабежа.