Киев, 22 мая, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Мужчину избили и ограбили украинские военнослужащие в центре Киева. Об этом 21 мая пишет украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что инцидент произошёл днём, около 14:00 мск, в Шевченковском районе Киева. Трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого вступили в конфликт с мужчиной, избили его и ограбили, применив при этом газовый баллончик.

Пострадавший написал заявление в полицию, нападавших удалось задержать. Отмечается, что за последнее время отмечается возрастание числа нападений военнослужащих украинской армии на граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные массово занимались мародерством в Артёмовске (ДНР) и вывозили награбленное из всех концов города.

По словам жителей города, ВСУ производили удары по строениям, чтобы выбить двери, а спустя несколько часов входили в дома для грабежа.