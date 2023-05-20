ДНР, 20 мая, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Украинские военные массово занимались мародерством в Артёмовске (ДНР) и вывозили из всех концов города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику, рассказали журналистам жители этого населённого пункта, эвакуированные российскими силами.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Об этом сообщает РИА Новости. По словам жительницы Артёмовска по имени Мария, ВСУ производили удары по строениям, чтобы выбить двери, а спустя несколько часов входили в дома для грабежа.

Женщина рассказала о случае, который произошел с её мужем, решившим подняться из подвала в квартиру за вещами. Мужчина встретился на лестнице с украинским военным, выносившим эти вещи.

Муж Марии попросил вернуть награбленное, но получил отказ от солдата, который сказал, что «покойникам это не надо». Женщина также заявила, что жильцы её дома обнаружили место, куда украинские военные складывали похищенную электронику. Она добавила, что эти вещи отправлялись на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля стало известно, что украинские военные в районе Артёмовска придумали схему для грабежа мирных граждан. Солдаты притворялись, что ведут бои, чтобы вынудить жителей бежать. После военные проникали в пустые дома, чтобы вынести вещи из жилищ.