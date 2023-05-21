Дзержинск, Нижегородская область, 22 мая, 2023, 00:57 — ИА Регнум. В промзоне города Дзержинска Нижегородской области произошла «внештатная ситуация» с аммиаком, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM В противогазе

Название предприятия не уточняется. Происшествие не предоставляет угрозы для населения.

«На одном из предприятий в промзоне Дзержинска произошла внештатная ситуация. Она не повлияла на жизнедеятельность округа, угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.

Ближайшее место с постройками (поселок Игумново) находится в 2,6 км от места инцидента. При этом Дзержинск, в сторону которого дует ветер, распластается в 6,2 км от места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря в Пироте (Сербия) сошёл с рельсов поезд с вагонами, в которых перевозился аммиак, в результате чего произошла утечка газа этого газа. Отравления получил 51 человек.

Аммиак является одним из самых важных видов продукции химической промышленности. Большая часть промышленного аммиака применяется при приготовлении красителей, а также азотных удобрений и кислоты.