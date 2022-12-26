Более 50 жителей Сербии отравились аммиаком
Утечка аммиака из-за схода поезда с рельсов стала причиной отравления более 50 человек в Сербии
Сербия, 26 декабря, 2022, 04:10 — ИА Регнум. В сербском городе Пирот поезд с вагонами, перевозившими аммиак, сошёл с рельсов. Произошла утечка газа, отравился 51 человек, сообщило агентство Франс Пресс.
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О количестве пострадавших проинформировал глава города Владан Васич. По его данным, госпитализированы семь жителей Пирота.
Товарный поезд сошёл с рельсов вечером 25 декабря. Это стало причиной выброса большого количества аммиака в атмосферу. Горожан предупредили о необходимости оставаться дома с закупоренными окнами. Движение автотранспорта на участке Пирот — Бела-Паланка прекращено, водителям рекомендуют пользоваться объездным путём.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на металлобазе в городе Елизово Камчатского края при утилизации газового баллона произошла утечка хлора.