Сербия, 26 декабря, 2022, 04:10 — ИА Регнум. В сербском городе Пирот поезд с вагонами, перевозившими аммиак, сошёл с рельсов. Произошла утечка газа, отравился 51 человек, сообщило агентство Франс Пресс.

Pozhar. pnzreg.ru Утечка аммиака

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О количестве пострадавших проинформировал глава города Владан Васич. По его данным, госпитализированы семь жителей Пирота.

«Семь человек были доставлены в больницу в город Ниш», — сказал мэр.

Товарный поезд сошёл с рельсов вечером 25 декабря. Это стало причиной выброса большого количества аммиака в атмосферу. Горожан предупредили о необходимости оставаться дома с закупоренными окнами. Движение автотранспорта на участке Пирот — Бела-Паланка прекращено, водителям рекомендуют пользоваться объездным путём.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на металлобазе в городе Елизово Камчатского края при утилизации газового баллона произошла утечка хлора.