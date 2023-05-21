Донецк, 22 мая, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Женщина пострадала при подрыве противопехотной мины «Лепесток» в Петровском районе города Донецка. Об этом 21 мая сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Ярослав Громов ИА REGNUM Мина «Лепесток», огражденная автопокрышкой

Как уточнил Кулемзин, женщина 1968 года рождения пострадала в результате детонации мины «Лепесток». О состоянии пострадавшей не сообщается.

По состоянию на 21 мая в ДНР зарегистрировано 117 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей, на противопехотных фугасных минах (ПФМ-1) «Лепесток». Трое пострадавших скончались от полученных ранений.

Мина «Лепесток» срабатывает, когда на неё наступает человек. Из-за малых размеров она практически незаметна в траве, либо под упавшими листьями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мирный житель города Макеевки в ДНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток».