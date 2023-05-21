Махачкала, 21 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Супружеская пара совершила самоубийство в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Инцидент произошёл накануне вечером. В дежурную часть полиции сообщили об обнаружении тел двух местных жителей, 25-летней женщины и 31-летнего мужчины.

«Полицейские Карабудахкентского района разбираются в обстоятельствах двойного самоубийства. Погибшие — супруги», — говорится в заявлении ведомства.

По данным МВД, причиной случившегося стали семейные разногласия. Первой покончила с собой девушка, её супруг, не сумев совладать с собой из-за этого, спустя три часа также совершил суицид.

Ранее ИА Регнум сообщало об инциденте в дагестанском Буйнакске, где полицейский в ходе внезапного конфликта убил двух человек и затем покончил с собой.