Буйнакск, Дагестан, 14 сентября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Дагестане 14 сентября произошло ЧП с участием сотрудника полиции. От рук полицеского погибли два человека, после чего он покончил с собой. По данному факту руководство МВД по Республике Дагестан назначило проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Инцидент произошел утром, около 10:00, 14 сентября в городе Буйнакске. В одном из домов в ходе возникшего конфликта сотрудник экспертно-криминалистического центра республиканского МВД произвел несколько выстрелов, ставших смертельными, в 74-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. После этого он покончил с собой. Раненные им люди также скончались.