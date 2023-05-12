В Киеве рассказали о местонахождении главкома ВСУ Залужного
Замглавы обороны Украины Маляр: Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ
Киев, 21 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались», — написала она в своём Telegram-канале.
Такое заявление Маляр сделала на фоне появившихся сообщений об исчезновении Залужного. По её словам, такие заявления направлены на деморализацию украинских войск на фоне напряжённой ситуации в Артёмовске (украинское название — Бахмут).
Как сообщало ИА Регнум, 10 мая в информационном поле появилась информация о гибели украинского командования, в частности, главкома ВСУ Валерия Залужного. Это произошло после того, как он отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО. Главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине.
В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла эти сообщения. По её словам, такие слухи распространяют «для поднятия боевого духа армии РФ и для деморализации украинских войск».
12 мая Залужный впервые за последние несколько недель сделал публичное заявление. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову военнослужащий заявил о намерении искоренять «отголоски» советской армии в рядах ВСУ. Однако существует предположение, что запись датируется прошлым месяцем, она не может служить подтверждением, что с Залужным всё в порядке.
20 мая Главнокомандующий ВСУ сообщил о том, что провёл телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. По его словам, он поблагодарил за предоставленные зенитные ракетные комплексы Patriot и обсудил обстановку в зоне боевых действий.