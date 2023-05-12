Киев, 21 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались», — написала она в своём Telegram-канале.

Такое заявление Маляр сделала на фоне появившихся сообщений об исчезновении Залужного. По её словам, такие заявления направлены на деморализацию украинских войск на фоне напряжённой ситуации в Артёмовске (украинское название — Бахмут).

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая в информационном поле появилась информация о гибели украинского командования, в частности, главкома ВСУ Валерия Залужного. Это произошло после того, как он отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО. Главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине.

В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла эти сообщения. По её словам, такие слухи распространяют «для поднятия боевого духа армии РФ и для деморализации украинских войск».

12 мая Залужный впервые за последние несколько недель сделал публичное заявление. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову военнослужащий заявил о намерении искоренять «отголоски» советской армии в рядах ВСУ. Однако существует предположение, что запись датируется прошлым месяцем, она не может служить подтверждением, что с Залужным всё в порядке.

20 мая Главнокомандующий ВСУ сообщил о том, что провёл телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. По его словам, он поблагодарил за предоставленные зенитные ракетные комплексы Patriot и обсудил обстановку в зоне боевых действий.