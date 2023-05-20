Киев, 20 мая, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный провёл телефонный разговор с председателей комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Марком Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете — дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба», — написал украинский главнокомандующий в своём Telegram-канале.

Залужный также добавил, что в ходе телефонного разговора обсудил с Милли обстановку на основных направлениях фронта и потребности украинской армии в поставках вооружения.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая Валерий Залужный в разговоре с председателем комитета начальников штабов ВС США отчитался о подготовке ВСУ к контрнаступлению.