Болгар, Татарстан, 20 мая, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Современный мир фактически оказался перед лицом третьей мировой войны. Об этом 20 мая заявил на встрече с государственными и общественными деятелями мусульманских стран в Болгарской исламской академии (Татарстан) глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл

«Сегодня мир стоит фактически перед лицом катастрофического конфликта, и некоторые называют это третьей мировой войной», — сказал Кирилл.

По его словам, он не утверждает, что это наверняка случится, но видит большой потенциал накопившихся в мире противоречий, при котором у человечества может не остаться возможности выжить, так как есть угроза применения ядерного оружия.

«Мы должны напомнить — когда я говорю «мы», имею в виду и христиан, и мусульман, — что Бог не в силе, а в правде», — добавил патриарх.

Глава РПЦ подчеркнул, что в сложившейся ситуации сильно выросла роль сотрудничества РФ с исламским миром. Патриарх Кирилл выразил надежду, что Россия — не единственная цивилизация, которая отказывается от «греховного пути развития». Видно, что и в исламской цивилизации есть единомышленники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх политики и дипломатии США, экс-госсекретарь Генри Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией в Европе перед Первой мировой войной, которая может спровоцировать новый глобальный конфликт.