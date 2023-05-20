Болгар, Татарстан, 20 мая, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Современный мир фактически оказался перед лицом третьей мировой войны. Об этом 20 мая заявил на встрече с государственными и общественными деятелями мусульманских стран в Болгарской исламской академии (Татарстан) глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл заявил, что мир оказался перед лицом третьей мировой войны
Kremlin.ru
Патриарх Кирилл

«Сегодня мир стоит фактически перед лицом катастрофического конфликта, и некоторые называют это третьей мировой войной», — сказал Кирилл.

По его словам, он не утверждает, что это наверняка случится, но видит большой потенциал накопившихся в мире противоречий, при котором у человечества может не остаться возможности выжить, так как есть угроза применения ядерного оружия.

«Мы должны напомнить — когда я говорю «мы», имею в виду и христиан, и мусульман, — что Бог не в силе, а в правде», — добавил патриарх.

Глава РПЦ подчеркнул, что в сложившейся ситуации сильно выросла роль сотрудничества РФ с исламским миром. Патриарх Кирилл выразил надежду, что Россия — не единственная цивилизация, которая отказывается от «греховного пути развития». Видно, что и в исламской цивилизации есть единомышленники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх политики и дипломатии США, экс-госсекретарь Генри Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией в Европе перед Первой мировой войной, которая может спровоцировать новый глобальный конфликт.