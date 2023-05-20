Рим, 20 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Теннисистка с Украины Ангелина Калинина рассказала, из-за чего она отказалась от рукопожатия с российской спортсменкой Вероникой Кудерметовой после полуфинального матча на турнире категории WTA 1000 в Риме. Её слова 20 мая цитирует ESPN.

Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Кудерметовой
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Верони́ка Эдуа́рдовна Кудерме́това. Российская теннисистка

«Мы не пожали друг другу руки, потому что она из России. Да, я понимаю, что это спорт, но здесь есть и политика, ничего личного, поэтому это неприемлемо в данной ситуации», — сказала она.

Ранее в матче полуфинала Калинина одержала верх над Кудерметовой в трёх сетах со счётом 7:5, 5:7, 6:2. После встречи украинская спортсменка пожала руку судье матча и проигнорировала свою оппонентку.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларации для выступления на Уимблдоне. При этом на турнире будут запрещены флаги России и Белоруссии, а также любые символы поддержки специальной военной операции, и его не покажут ни в России, ни в Белоруссии.