Варшава, 15 мая, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Представитель польского президента Марчин Пшидач, отвечающий за международную проблематику, заявил, что пока рано обсуждать переговоры о мире на Украине до проведения запланированного Киевом контрнаступления. Об этом он рассказал 15 мая в эфире радиостанции RMF.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он подчеркнул, что на нынешнем этапе мирные переговоры преждевременны. Пшидач придерживается позиции, что Украина не зря «собирает вооружение и снаряды», а Россия якобы «не готова к какому-либо мирному исходу».

«Пока одна или другая сторона не проведёт каких-то наступательных или контрнаступательных действий, сложно говорить о готовности этих двух сторон к мирным переговорам», — заявил Пшидач.

Польский представитель также отметил, что многочисленные зарубежные визиты президента Украины говорят о наличии у него нескольких целей: получение военной, финансовой и политической поддержки иностранных лидеров.

Потенциальное украинское контрнаступление обсуждается в СМИ в течение нескольких последних месяцев. В Киеве, говоря о его успехе, связывают это с продолжением поставок вооружения Западом, но признают, что ожидания западных стран вполне могут оказаться завышенными, поэтому в том числе пытаются убедить союзников снизить их. Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава офиса президента страны Михаил Подоляк ранее назвал продолжающиеся бои в Артёмовске «прелюдией» к наступлению ВСУ. По его словам, удачные действия украинской армии могут открыть новые возможности, к которым Киев «тщательно готовится».