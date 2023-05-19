Тбилиси, 19 мая, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Возобновление прямого авиасообщения с Россией стало косвенной причиной для потасовки во время пленарного заседания в парламенте Грузии. Об этом 19 мая сообщил телеканал TV Pirveli.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Потасовка произошла между депутатом оппозиции партии «Стратегия Агмашенебели» Георгием Вашадзе и представителем группы «Сила народа» Ираклием Берая. После выступления главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури Вашадзе попросил слова и раскритиковал власти Грузии за восстановление прямого авиасообщения с Россией.

Когда Вашадзе вернулся на своё место в зале, депутат Берая вступил с ним в спор, который перешёл в драку. Конфликт удалось урегулировать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первый за четыре года прямой авиарейс из Москвы приземлился в аэропорту имени Шота Руставели в Тбилиси. Возле аэропорта собрались недовольные возобновлением прямого авиасообщения митингующие. Полиция закрыла зал ожидания аэропорта и оцепила территорию.