Мариуполь, ДНР, 19 мая, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в районе старого аэропорта в городе Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Уточняется, что серия мощных взрывов была слышна в юго-западной части Мариуполя, возле старого аэропорта. Информация о причинах и возможных последствиях взрывов уточняется.

Мариуполь находится в глубоком тылу относительно района боевых действий, взрывов и обстрелов в городе не регистрировалось достаточно давно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что республиканский центр крови минздрава Донецкой Народной Республики получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка.