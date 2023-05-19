Донецк, 19 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Республиканский центр крови минздрава Донецкой Народной Республики получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка. Об этом 19 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«Зафиксированы повреждения <…> Республиканский центр крови министерства здравоохранения ДНР, ул. Розы Люксембург, 61», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Кроме здания центра крови, сообщается о повреждении ещё шести строений, а также автомобилей и газопровода.

Специалисты Представительства ДНР в СЦКК определили, что противник вёл огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополя, из артиллерии калибра 155 мм.

Ранее ИА Регнум сообщило, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что 19 мая украинская армия нанесла удар по территории в районе заповедника «Лысая гора» Васильевского района Запорожской области. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО БМ-21 «Град». По словам Рогова, в результате обстрела ВСУ разрушили пустующий склад. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.