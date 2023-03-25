Вашингтон, 19 мая, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Заявление Пентагона об уничтожении в начале мая в северо-западной части Сирии боевика, который якобы обладал большим влиянием в террористической группировке «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может оказаться ошибочным. Об этом 19 мая сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По сведениям издания, вместо высокопоставленного боевика могли убить 56-летнего местного жителя Лотфи Хассана Мисто. Как заявили его родственники, бывший каменщик не имел никаких связей с террористами, был отцом десятерых детей и спокойно жил в городе на северо-западе Сирии.

Четыре эксперта в сфере борьбы с терроризмом, к которым обратились журналисты, проанализировали сведения об электронной переписке боевиков, но никаких подтверждений связей между Мисто и террористическими группировкам не нашли. Эксперты также считают маловероятным, что один из главарей «Аль-Каиды» мог жить там, где находился дом Мисто.

Операцию 3 мая проводило Центральное командование США, которое через несколько часов после удара заявило, что целью удара беспилотника Predator был высокопоставленный лидер «Аль-Каиды». При этом оно не привело никаких доказательств и не назвало имени подозреваемого. После заявлений семьи жертвы американского удара в Пентагоне появились сомнения относительно того, кто был убит, заявили изданию два представителя министерства обороны США.

«Мы больше не уверены в том, что убили высокопоставленного члена «Аль-Каиды», ― подчеркнул американский военный.

Представитель Центрального командования ВС США подчеркнул, что в связи с сообщениями о гибели мирного жителя проводится разбирательство.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что в результате недавних ударов США в Сирии были ликвидированы восемь человек, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских Вооружённых сил). Он добавил, что США нанесли точные удары истребителями F-15 по двум объектам сил «Аль-Кудс» КСИР близ города Дейр-эз-Зор для защиты и обороны своих военнослужащих.

Райдер отметил, что действия США были преднамеренными и пропорциональными, американские силы не оставят атаки безнаказанными.