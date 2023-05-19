Оттава, 19 мая, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о повышенном контроле над огнестрельным оружием. Об этом в пятницу, 19 мая, написал глава министерства общественной безопасности Марко Мендичино на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Это самый значимый закон о контроле над оружием в нашем поколении… Он спасёт не одну жизнь», — написал Мендичино, отметив, что законопроект также внесёт вклад в борьбу с домашним насилием.

Соответствующий законопроект был внесён в канадский парламент ещё в мае 2022 года, а в октябре правительство страны объявило о прекращении продажи ручного огнестрельного оружия.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что сербские граждане смогут в течение месяца без последствий передать властям хранимое у себя нелегальное оружие. Такую кампанию в стране объявили после двух инцидентов с применением огнестрельного оружия, жертвами которых стали 17 человек.