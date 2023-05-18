Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик заявил, что концентрация огромного количества западной техники на передовой станет главным признаком начала контрнаступления ВСУ.

«Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники», — сказал военный эксперт в интервью Business Insider 18 мая.

Мэтрик отметил, что на данный момент нельзя точно установить, станет ли планируемая украинским командованием наступательная операция успешной. По его словам, украинская сторона официально объявит о контрнаступлении лишь тогда, когда его начало станет действительно очевидным.

Ранее помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе беседы с журналистами заявил, что Белый дом на данный момент не может точно определить, началось ли контрнаступление ВСУ.