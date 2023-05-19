Хелена, США, 19 мая, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Иск против властей американского штата Монтана подали пять пользователей социальной сети TikTok с целью оспорить запрет соцсети в этом штате. Об этом сообщило 18 мая агентство Reuters.

Chantelle van Heerden TikTok

Пользователи TikTok утверждают в иске, что власти штата Монтана, введя запрет на использование соцсети, нарушили их права, закрепленные в первой поправке к конституции США, гарантирующей свободу слова.

«Власти штата Монтана не могут запретить своим жителям просматривать или публиковать сообщения в TikTok так же, как они не могут запретить Wall Street Journal из-за взглядов его владельца или из-за идей, которые издание публикует», — говорится в иске.

Эмили Флауэр, пресс-секретарь генерального прокурора штата Остина Кнудсена, заявила, что государство готово к судебным искам.

«Мы ожидали судебного разбирательства и полностью готовы защищать закон», — сказала Флауэр.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий на территории штата деятельность китайской технологической компании ByteDance, владеющей приложением TikTok. Магазинам приложений предписано под угрозой штрафных санкций закрыть доступ к скачиванию. Запрет начнёт действовать с 1 января 2024 года.