Британское правительство потратило на похороны Елизаветы II более $200 млн
Похороны Елизаветы II обошлись британскому правительству более чем в $200 млн
Лондон, 18 мая, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Затраты правительства Великобритании на государственные похороны королевы Елизаветы II составили 161,7 млн фунтов стерлингов, то есть более 200 млн долларов. Об этом 18 мая сообщило британское Министерство финансов.
По информации Минфина, средства были потрачены на сами похороны, а также на связанные с ними мероприятия. Так министерство внутренних дел потратило 74 миллионов фунтов стерлингов для обеспечения безопасности всех мероприятий. Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, отвечавшее за прощание граждан с монархом, потратило 57 млн фунтов стерлингов.
Как сообщало ИА REGNUM, королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны монарха прошли 19 сентября. Погребение произведено в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, где Елизавета II будет покоиться вместе с супругом — принцем Филиппом.
Место Елизаветы II на престоле занял принц Чарльз, взявший имя Карл III.