Лондон, 18 мая, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Затраты правительства Великобритании на государственные похороны королевы Елизаветы II составили 161,7 млн фунтов стерлингов, то есть более 200 млн долларов. Об этом 18 мая сообщило британское Министерство финансов.

JON ROWLEY/EPA/ТАСС Похороны королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзоре

По информации Минфина, средства были потрачены на сами похороны, а также на связанные с ними мероприятия. Так министерство внутренних дел потратило 74 миллионов фунтов стерлингов для обеспечения безопасности всех мероприятий. Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, отвечавшее за прощание граждан с монархом, потратило 57 млн фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны монарха прошли 19 сентября. Погребение произведено в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, где Елизавета II будет покоиться вместе с супругом — принцем Филиппом.

Место Елизаветы II на престоле занял принц Чарльз, взявший имя Карл III.