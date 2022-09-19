Лондон, 19 сентября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Королева Британии Елизавета II похоронена, сообщает вечером 19 сентября агентство Press Association со ссылкой на Букингемский дворец.

Биг Бен. Лондон. Англия

Погребение произведено в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, где Елизавета II будет покоиться вместе с супругом — принцем Филиппом.

Уточняется, что частная погребальная служба с участием только членов королевской семьи началась около 21:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.

Её место на престоле занял принц Чарльз, взявший имя Карл III.