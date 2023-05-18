Киев, 18 мая, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Под Артёмовском (украинское название — Бахмут) в зоне проведения специальной военной операции погиб титулованный хоккеист и тренер, чемпион Украины 2007 года, игрок молодёжных сборных Александр Хмиль. Об этом сообщило министерстве спорта страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что это случилось 12 мая. Других подробностей не сообщается.

Также известно, что Хмиль с первых дней воевал в Киеве в отряде территориальной обороны, затем в составе ВСУ выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах. Ему было 42 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в ходе боёв за Артёмовск ликвидировали командира роты 93-й бригады «Холодный Яр» ВСУ Александра Севена Немашкало. По данным источника, военнослужащего уничтожили вместе с бронетехникой.

На днях российские войска ликвидировали украинскую снайпершу Алису Полищук под Артёмовском. Девушка была печально известна тем, что выжигала узоры на погибших русских солдатах и издевалась над мирными жителями. Она также ответственна за взрыв в Макеевке.