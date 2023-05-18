Украинского хоккеиста убили в зоне СВО под Артёмовском
Чемпиона Украины по хоккею Хмиля убили в зоне СВО под Артёмовском
Киев, 18 мая, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Под Артёмовском (украинское название — Бахмут) в зоне проведения специальной военной операции погиб титулованный хоккеист и тренер, чемпион Украины 2007 года, игрок молодёжных сборных Александр Хмиль. Об этом сообщило министерстве спорта страны.
Уточняется, что это случилось 12 мая. Других подробностей не сообщается.
Также известно, что Хмиль с первых дней воевал в Киеве в отряде территориальной обороны, затем в составе ВСУ выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах. Ему было 42 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в ходе боёв за Артёмовск ликвидировали командира роты 93-й бригады «Холодный Яр» ВСУ Александра Севена Немашкало. По данным источника, военнослужащего уничтожили вместе с бронетехникой.
На днях российские войска ликвидировали украинскую снайпершу Алису Полищук под Артёмовском. Девушка была печально известна тем, что выжигала узоры на погибших русских солдатах и издевалась над мирными жителями. Она также ответственна за взрыв в Макеевке.