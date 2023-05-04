Украина, 4 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Командира роты 93-й бригады «Холодный Яр» ВСУ Александра Севена Немашкало ликвидировали в ходе боёв в Артёмовске. Об этом сообщил портал «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По данным источника, военнослужащего уничтожили вместе с бронетехникой. В материале отмечается, что 93-я механизированная бригада в целом несёт крупные потери в боях за Артёмовск, что подтверждают опубликованные в Сети кадры.

Как сообщало ИА REGNUM, под Артёмовском 1 мая ликвидировали американского экс-морпеха, 26-летнего Купера Эндрюса, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины. При этом в Госдепе смогли только подтвердить смерть американского гражданина, не назвав его имени.