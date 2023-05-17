РИА Новости Артёмовск

Российские войска ликвидировали украинскую снайпершу Алису Полищук под Артёмовском. Об этом сообщил портал «Главный региональный».

Сообщается, что девушка была печально известна тем, что выжигала узоры на погибших русских солдатах и издевалась над мирными гражданами.

«Украинскую снайпершу Алису Полищук, которая ответственна за взрыв в Макеевке и выжигавшая узоры на павших русских солдатах, поймали под Артёмовском», — сообщает портал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации в Артёмовске снайперши из Польши, которая издевалась над мирными жителями. Соратница ВСУ выстрелила в ногу мужчине, который вышел за водой, чтобы помочь пожилой соседке. Он с трудом дополз до дома, где жена помогла ему попасть внутрь. По мнению женщины, стрелявшая специально целилась по конечностям, чтобы помучить человека.