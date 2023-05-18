Москва, 18 мая, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Япония сейчас фактически отказывается от принципа трёх ограничений — «не производить», «не иметь», «не ввозить» ядерное оружие, сказал ИА REGNUM Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Так он прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который в интервью британской газете The Economist подчеркнул, что есть четкое представление, куда японцы идут, а именно к обладанию ядерным оружием в ближайшие пять лет.

Теоретически такая возможность есть, при том что в действующей, принятой после Второй мировой войны конституции Японии закреплен запрет на обладание наступательным потенциалом, заметил Кистанов.

Упомянутый принцип трёх ограничений был принят японским парламентом в 1971 году. Законной силы ограничения не имеют, однако закрепляют отказ страны от обладания, разработки и завоза ядерных вооружений, пояснил эксперт.

Но принцип сейчас уже фактически размывается, указал эксперт.

«Есть американские корабли, которые действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, авианосцы, подводные лодки, которые заходят в японские порты — кто проверял, что у них там на борту? Трудно представить себе, что они перед заходом на японскую территорию где-то выгружают ядерное оружие», — указал Кистанов.

Более того, Япония при желании может произвести необходимое ядерное оружие и самостоятельно, имея нужный научно-технический и производственный потенциал, говорит эксперт.

«Они уже накопили достаточное количество расщепляющихся материалов, плутония, урана», — указал он.

Современная Япония сделала атомную энергетику национальным стратегическим приоритетом из-за критической недостаточности ископаемых видов топлива.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, до аварии на атомной станции Фукусима-1 в 2011 году в стране функционировали 54 реактора, а порядка трети энергии вырабатывали именно АЭС. Сейчас многие станции заморожены, однако правительство регулярно рассматривает возможность введения их обратно в эксплуатацию. Таким образом, отмечали эксперты, ядерные технологии у Токио есть, отказаться от них Япония не может, если не хочет лишиться энергетической независимости и развития экономики, а значит, будет обладать потенциалом для развития не только «мирного атома».

При этом внутрияпонские призывы обзавестись ядерным оружием, по мнению специалистов, связаны с тем, что соседние державы, с которыми у Токио есть трения, обладают ядерным оружием. Это Северная Корея, Китай и Россия. Больше всего Токио беспокоит наращивание ядерного потенциала Китаем, который фактически возведен японскими политиками в ранг главной военной угрозы.

Не добавила Японии уверенности и линия поведения 45-го президента США Дональда Трампа, который говорил, что союзники, в том числе Япония и Южная Корея, должны сами заботиться о своей безопасности или же платить Вашингтону за эту услугу.

«Трамп ушел, но, как говорится, осадочек остался», — заметил Кистанов, добавляя, что такое поведение союзника побуждает японцев начать рассуждать о том, что, может быть, не надо складывать все яйца в одну американскую корзину.

Кроме того, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал с идеей рассмотрения возможности, чтобы Япония совместно с американцами использовала американское атомное оружие на её территории по опыту Германии — и в этом направлении идут теоретические рассуждения, подчеркнул Кистанов.

Здесь впрочем, как отмечает эксперт, есть опасность неконтролируемой эскалации в регионе: обретение Японией «военного атома» вызовет крайне негативную реакцию со стороны соседних стран, Китая, России, Северной Кореи и даже Южной Кореи, которая до сих пор не может простить Японии колониальное прошлое.

Не поддержит японские стремления получить «военный атом» и Вашингтон, уверен эксперт.

«Если японцы выйдут из-под ядерного зонтика США, это будет означать, что они, в общем-то, выйдут из-под американского контроля», — объяснил он.

На фоне безусловного и полного следования Токио в фарватере Соединенных Штатов по всем вопросам сегодня едва ли можно представить себе такое неподчинение, полагает Кистанов.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что американский лидер Джо Байден не намерен приносить извинения за бомбардировку Хиросимы во время визита на саммит G7, который пройдет в этом японском городе с 19 по 21 мая. Как ожидается, одной из главных тем на хиросимском саммите будет якобы существующая «ядерная угроза со стороны России».