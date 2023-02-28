Москва, 28 февраля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Федеральной службе безопасности (ФСБ) России необходимо усилить работу на российско-украинской границе. Об этом 28 февраля заявил президент страны Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ.

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин

«Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — сказал глава государства.

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Также Путин назвал приоритеты ведомства в ходе специальной военной операции на территории Украины. По его словам, главными моментами являются содействие ВС РФ и Росгвардии в ходе СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил РФ подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее. В ночь на 28 февраля киевский режим предпринял попытку применения беспилотных летательных аппаратов для атаки на объекты гражданской инфраструктуры.